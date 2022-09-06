به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری سه شنبه شب در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها است که باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی شناسایی و ریشه‌یابی هنجارها، فرصت‌ها، قوت‌ها و آسیب‌ها را ضروری دانست و بیان کرد: باید دلایل مشکلات و چالش‌های اجتماعی شناسایی شود و ضمن پیشگیری از این آسیب‌ها برای رفع آنها برنامه‌ریزی و تلاش کرد.

امام جمعه بوشهر یکی از راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دانست و افزود: بودجه اختصاص یافته به بحث آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی کافی نیست.

وی خواستار اختصاص بودجه مناسب در بخش فرهنگی و اجتماعی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شد و اضافه کرد: انجام کارهای فرهنگی مفید می‌تواند عاملی برای پیشگیری از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری ایجاد تناسب و توازن بین بودجه‌های عمرانی با بودجه‌های فرهنگی را ضروری دانست و ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه و فعالیت‌های فرهنگی باید تقویت شود.

وی با اشاره به حوزه گسترده فعالیت بهزیستی تصریح کرد: اعتبارات بهزیستی با وجود تخصیص بالا اما محدود است و باید از حوزه مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، نیروگاه و خیران برای کمک به این اداره کل بهره لازم برده شود.