خادمان قرآن کریم استان سمنان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اجرایی چهارمین نمایشگاه علوم قرآنی استان سمنان صبح امروز در آیین تجلیل از خادمان قرآن کریم استان سمنان گفت: اجرای طرح تلاوت نور در بیش از 50 مسجد و مرکز قرآنی در شهرستان سمنان اجرا می شود.

امیر هوشنگ باهنر تصریح کرد: مقدمات اجرای طرح تلاوت نور در نماز خانه های ادارات، پادگان ها و مراکز نظامی و انتظامی و مراکز آموزشی و آموزش عالی در حال اجرا است.

وی با اشاره به اجرای این طرح توسط ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور افزود: مساجد و مراکز قرآنی می توانند برای اجرای این طرح به دبیرخانه کانون های مساجد استان سمنان مراجعه کنند.

در این آیین از تلاش های محمد ابراهیم قدس پور هنرمند قرآنی در رشته صنایع دستی و کار با فلز به جهت استمرار حرکت قرآنی و اسماعیل عبدالحسینی موسس و مدیر دارالقرآن مهدی شهر به جهت تلاش فراوان در احداث ایم مرکز قرآنی تقدیر شد.

اسماعیل همتی نویسنده داستان ها و قصص قرآنی، محترم میرحاج مدیر جامعه القرآن کریم واحد سمنان به عنوان مدیر موفق قرآنی و خسرو به آیین هنرمند قرآنی در رشته سفال و سرامیک و ساخت کتیبه های قرآنی تجلیل شدند.

در این آیین از محمود کاشفی مدیر موفق مرکز قرآنی دانشجویی، حسن آبیار هنرمند قرآنی در رشته خوشنویسی و حجت الاسلام فریدونی امام جماعت موفق در اجرای طرح تلاوت نور تقدیر شدند.

سید علی اصغر تقوی قاری برتر در اجرای طرح تلاوت نور، عباس طالب بیدختی به عنوان مجری موفق در اجرای طرح تلاوت نور و محمد قدوسی و محمود فرزاد مدیران کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان سمنان از دیگر خادمان قرآنی بودند که از فعالیت های آنان در عرصه های قرآنی تجلیل شد.