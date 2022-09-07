استقرار ۱۰۵ تیم اورژانس کرمانشاه در مسیر تردد زائران اربعین

هومن رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های از پیش انجام شده اورژانس کرمانشاه خود را برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین آماده کرده است.

وی با اشاره به استقرار اورژانس در ۵۷ نقطه از ورودی شهرستان کنگاور تا مرز خسروی، افزود: در عملیات آماده باش اورژانس کرمانشاه طی ایام اربعین ۱۰۵ دستگاه آمبولانس و اکیپ بکار گیری شده که تا ۳۰ شهریورماه به مدت ۱۵ روز استقرار خواهند داشت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس در ایام اربعین به کار گرفته شده که ۲ دستگاه از آن برای کمک‌رسانی از دانشگاه‌های استان گیلان و استان خراسان رضوی هستند.

رفیعی با اشاره به ارائه خدمات موتوری توسط چهار دستگاه موتور لانس، خاطرنشان کرد: که ۲ دستگاه از استان کرمانشاه و ۲ دستگاه از استان گیلان است و همچنین ۲ فروند هواپیما نیز به کار گرفته شده که یک فروند آن در شهرستان کرمانشاه و یک فروند دیگر در بیمارستان قصر شیرین مستقر است.

وی عنوان کرد: طی جلسه‌ای که برای کمک‌های اضطراری برگزار شده قرار شد که در صورت نیاز یک فروند هواپیمای دیگر نیز تأمین شود.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره تشکیل قرارگاه تاکتیکی در مرز خسروی، تاکید کرد: علاوه بر این قرارگاه یک درمانگاه نیز در ورودی پایانه برای خدمت‌رسانی به زوار در حال فعالیت است که هریک از این بخش‌ها با حدود ۱۵ نیرو خدمات ارائه می‌دهند.

رفیعی عنوان کرد: فعالیت مرکز مدیریت بحرانی در شبکه قصرشیرین و سه مرکز آی سی پی در مرز خسروی، شهرستان اسلام آبادغرب و شهر بیستون از جمله اقدامات انجام شده برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون فعالیت‌های اورژانس در استان کرمانشاه در راستای آماده‌سازی بوده، گفت: تاکنون از ابتدای پیاده‌روی‌ها مشکل خاصی رخ نداده و مراجعات تنها به صورت سرپایی و جزئی بوده است.