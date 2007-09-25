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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۸

کثرت پرونده در مجتمع های قضائی عامل بلاتکلیفی زندانیان است

کثرت پرونده در مجتمع های قضائی عامل بلاتکلیفی زندانیان است

معاون دادستان تهران در امور زندانها ، کثرت پرونده ها در مجتمع های قضائی را عامل بلاتکلیفی و مشخص نشدن تکلیف برخی متهمان در زندانها عنوان کرد.

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با تاخیر های طولانی در رسیدگی به پرونده تعداد بسیاری از متهمان در زندانها گفت : افزایش حجم پرونده ها در مجتمع های قضائی باعث شده تا نوبت احضار متهم به دادگاه با تاخیر انجام شود.

وی تصریح کرد: محاکم با تعیین وقت نسبت به احضار شاکی و متهم اقدام می کنند و در شرایطی که حجم پرونده ها بیشتر از نیروی انسانی است، بنابراین ممکن است روند احضار و رسیدگی به پرونده با تاخیر صورت گیرد.

معاون دادستان تهران در امور زندانها به تاکید رئیس قوه قضائیه در ارتباط با کاهش وقت رسیدگی به پرونده ها و مشخص شدن سریع تکلیف زندانیان تحت قرار اشاره کرد و گفت : آیت الله هاشمی شاهرودی بارها تاکید کرده اند وضعیت متهمی که با قرار در بازداشت بسر می برد باید به سرعت مشخص شود.

وی گفت: برخی زندانیان از تاخیر در روند احضار به دادگاه گله دارند در حالی که باید گفت جدا از حجم پرونده ها در دادگاهها، در برخی مواقع نیز نقص در تحقیقات باعث برگشت پرونده و در نهایت تاخیر در روند احضار به دادگاه می شود.

سالارکیا خاطر نشان کرد : در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه از محاکم خواسته شده تا وقت رسیدگی به پرونده ها را تا حد امکان کاهش دهند و تکلیف افرادی که با قرار در بازداشت بسر می برند را در کوتاه ترین زمان مشخص کنند. 

کد مطلب 558372

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