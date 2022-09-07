خروج زنبور عسل گلستان از مهرماه ممنوع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بشیر بصیری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از اول مهرماه سال جاری سرشماری زنبور عسل گلستان آغاز می‌شود و به همین دلیل از اول مهرماه تا پایان مدت سرشماری مجوز کوچ در سراسر استان و خارج از استان صادر نخواهد شد.

کارشناس مسئول زنبور عسل جهاد کشاورزی افزود: به زنبوردارانی که خارج از استان هستند توصیه می‌کنیم به حوزه‌های شهرستان‌های خود برگردند تا در آمارهای سالانه ثبت شوند.

وی گفت: آمار زنبورهای استان باید ثبت شود تا بتوانیم برنامه‌ریزی های لازم برای بیمه، کوچ و نقل و انتقال زنبورها و دریافت شکر یارانه‌ای و تسهیلات بانکی برای زنبورداران را داشته باشیم.

بصیری اضافه کرد: طبق آخرین سرشماری‌ها تقریباً ۲۲۰ هزار کلونی با ظرفیت تولید هزار و ۵۰۰ تن عسل در استان وجود دارد که این میزان به شرایط اقلیمی، بارندگی‌ها و شرایط فصلی متغیر است.