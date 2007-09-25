8320 کودک یزدی به مهد می روند

علی نیکوئی نژاد مدیرعامل کانون همیاریهای مهدهای کودک استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه تعلیم و تربیت در ایران با دنیا فاصله دارد گفت: ما هنوز آموزش تخصصی برای کودکان نداریم و مربیان ما با هزینه خودشان آموزش های لازم را می بینند.
وی با اشاره به گسترش بازیه ای کامپیوتری و اینترنتی در بین کودکان گفت: بازیهای کامپیوتری برای کودک علم نیست و ما باید در این زمینه هدف گذاری کنیم و بدانیم که چطور می توانیم از فناوری برای کودکان استفاده کنیم.
مدیرعامل کانون همیاریهای مهدهای کودک استان یزد اعتبارات حوزه کودک در بهزیستی را نامشخص دانست و اظهار داشت: بهزیستی باید تغییر رویکردی نسبت به مسائل این حوزه داشته باشد.
وی عنوان کرد: نیاز است که مربیان مهدها از نظر معیشت تامین شوند و تا سهم کودک از اعتبارات موجود مشخص نشود نمی توان برنامه ریزی در این زمینه کرد.
قائم محمدی معاون پیشگیری سازمان بهزیستی نیز با بیان اینکه حدود 50 درصد شخصیت بچه ها تا سن پنج سالگی شکل می گیرد گفت: مسئولیت سنگین کار بر عهده مربیان در مهدهای کودک است و جای بیشتری دارد که به جامعه بفهمانیم که کار کردن با کودکان از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است.
تعداد 320 مهد کودک و پیش دبستانی در استان یزد فعالند که از این تعداد 90 مهد آن در شهرستان یزد هستند.
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