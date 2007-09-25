8320 کودک یزدی به مهد می روند

علی نیکوئی نژاد مدیرعامل کانون همیاریهای مهدهای کودک استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه تعلیم و تربیت در ایران با دنیا فاصله دارد گفت: ما هنوز آموزش تخصصی برای کودکان نداریم و مربیان ما با هزینه خودشان آموزش های لازم را می بینند .

وی با اشاره به گسترش بازیه ای کامپیوتری و اینترنتی در بین کودکان گفت: بازیهای کامپیوتری برای کودک علم نیست و ما باید در این زمینه هدف گذاری کنیم و بدانیم که چطور می توانیم از فناوری برای کودکان استفاده کنیم .

مدیرعامل کانون همیاریهای مهدهای کودک استان یزد اعتبارات حوزه کودک در بهزیستی را نامشخص دانست و اظهار داشت: بهزیستی باید تغییر رویکردی نسبت به مسائل این حوزه داشته باشد .

وی عنوان کرد: نیاز است که مربیان مهدها از نظر معیشت تامین شوند و تا سهم کودک از اعتبارات موجود مشخص نشود نمی توان برنامه ریزی در این زمینه کرد .

قائم محمدی معاون پیشگیری سازمان بهزیستی نیز با بیان اینکه حدود 50 درصد شخصیت بچه ها تا سن پنج سالگی شکل می گیرد گفت: مسئولیت سنگین کار بر عهده مربیان در مهدهای کودک است و جای بیشتری دارد که به جامعه بفهمانیم که کار کردن با کودکان از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است .