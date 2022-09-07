شرایط برای عبور ایمن زائران اربعین از «مرز تمرچین» فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان سه شنبه شب در جلسه ستاد اربعین استان ضمن قدردانی از اهتمام تمامی دستگاه‌ها و نهادها جهت اجرای طرح بزرگ اعزام زائران عتبات عالیات از مرز تمرچین، افزود: تمامی دستگاه‌ها و نهادهای استان با تمام توان در به نتیجه مطلوب رسیدن این اقدام فوق العاده همکاری مستمر داشته باشند و هیچ گونه کوتاهی در این راستا قابل پذیرش نیست.

وی با تاکید بر تأمین امکانات حداکثری و رفاهی برای زائران اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: با تسریع روند استقرار و ساماندهی موکب ها، زمینه برای خدمات رسانی شایسته به زائران عتبات عالیات فراهم می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی بسیج تمامی امکانات برای تسهیل تردد زائران اربعین را نیز ضروری دانست و ادامه داد: از ظرفیت‌های ملی و استانی برای تأمین و تجهیز ناوگان حمل و نقل زائران عتبات عالیات استفاده می‌شود.

معتمدیان همچنین با اشاره به اهمیت تأمین امکانات بهداشتی، درمانی و دارو در طول مسیر تردد زائران اربعین، یادآور شد: مرز تمرچین در سطح منطقه و ملی مورد توجه ویژه برای عبور زائران عتبات عالیات قرار گرفته و آمادگی حداکثری تمامی دستگاه‌ها بسیار مهم می‌باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه تأمین امنیت زائران اربعین به صورت شبانه روزی رصد می‌شود، تصریح کرد: امنیت کامل در منطقه و اقلیم کردستان عراق برقرار است و شرایط برای عبور ایمن و بی دغدغه زائران عتبات عالیات فراهم شده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با تاکید بر مدیریت زمان و تسریع روند تأمین امکانات، افزود: کمیته‌های ستاد اربعین استان با جدیت و تلاش بیش از پیش، مانع از بروز هرگونه مشکل احتمالی شوند و بر اجرای تکالیف و وظایف دستگاه‌ها در خصوص میزبانی از زائران عتبات عالیات نظارت جدی داشته باشند.

معتمدیان، اطلاع رسانی همه جانبه در خصوص سفر زائران اربعین از مرز تمرچین را نیز بسیار مهم دانست و افزود: با اطلاع رسانی ویژه از طریق صداوسیما و رسانه‌های ملی و استانی، برای عبور زائران عتبات عالیات از مرز تمرچین آذربایجان غربی تبلیغ شده و اطلاعات دقیق به زائران ارائه شود.