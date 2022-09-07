به گزارش خبرنگار مهر، جواد کرمی سه شنبه شب در مراسم تجلیل از صنعت‌گران برتر آذربایجان‌غربی با بیان اینکه وضعیت اشتغال زایی در استان روز به روز بهبود می‌یابد، اظهار کرد: امروز آذربایجان‌غربی در رتبه ۶ کشوری در نرخ بیکاری قرار دارد که امیدواریم با تلاش‌های انجام شده روند اشتغال زایی ارتقا یابد.

وی در رابطه با انتشار آماری تحت عنوان شاخص فلاکت در فضای مجازی، توضیح داد: این آمار به هیچ وجه رسمی نیست و مورد قبول نمی‌باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی تولید کنندگان را سربازان اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: وظیفه دولت جذب سرمایه گذار و حمایت از تولید است اما باید توجه کرد که برای حفظ این سرمایه‌ها نیازمند یک عزم ملی و همگانی هستیم.

وی با اشاره به بازدید میدانی استاندار آذربایجان‌غربی از واحدهای تولیدی، بیان کرد: متأسفانه در گذشته از ظرفیت کارگروه رفع موانع تولید برای توسعه اقتصادی منطقه، استفاده شایسته‌ای نشده بود که با بازدیدهای میدانی استاندار آذربایجان‌غربی و آشنایی با مشکلات موجود، این کارگروه نقش سازندگی خود را نمایان کرده است.

کرمی به شناسایی ۵۱ مواد معدنی در آذربایجان‌غربی اشاره کرد و گفت: ماشین آلات استخراج و بهره وری از معادن استان فرسوده و نیازمند نوسازی است.

وی ادامه داد: واحدهای فرآوری از معادن آذربایجان‌غربی باید به تکنولوژی‌های روز مجهز و از سیستم دانش بنیان بهره مند گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی در رابطه با ظرفیت مرزی استان نیز بیان کرد: ظرفیت مرزی یک پتانسیل منحصر به فردی است که می‌تواند دروازه‌ای صادرات و واردات آسیا به اروپا باشد.