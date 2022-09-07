۳۷ کیلومتر راه دسترسی به پایانه مرزی تمرچین بهسازی شد

سیدمحسن حمزه‌لو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آماده‌سازی زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، بهسازی و آسفالت بزرگراه نقده - پیرانشهر از مهمترین اقدامات ستاد اربعین اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: آسفالت و بهسازی چهار کیلومتر از ورودی شهر پیرانشهر و چهار کیلومتر از خروجی شهر نقده در راستای تکمیل زیرساخت‌ها برای تردد زائران اربعین حسینی انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: تدارک مسیرهای پدافندی و پارکینگ‌ها از دیگر برنامه‌های اجرایی ستاد اربعین این اداره کل است.

حمزه‌لو اضافه کرد: تأمین فضای پارکینگ با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ خودرو در ورودی شهر پیرانشهر از دیگر اقدامات مهمی است که توسط اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی انجام یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: ۵ کیلومتر از قطعه ۲ بزرگراه نقده_ پیرانشهر_ تمرچین جهت سهولت تردد زائران اربعین حسینی احداث شده که ۲ کیلومتر آن زیربار ترافیک رفته و باقی در روزهای آینده افتتاح می‌شود.

حمزه‌لو به اظهار داشت: قطعه دوم این محور ۲۳ کیلومتر است که ۵ کیلومتر از سمت ورودی شهر پیرانشهر بوده و زمینه تردد راحت زائران اربعین را فراهم می‌شود.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: کارگاه‌های راهسازی از تمامی امکانات و منابع استفاده می‌کنند تا زیرساخت‌های لازم برای تردد امن زائران اربعین فراهم شود.

حمزه‌لو ادامه داد: قطعه اول طرح احداث بزرگراه نقده-پیرانشهر-تمرچین به طول ۱۰ کیلومتر است که عملیات آسفالت در ۴ کیلومتر با ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: ٣ هزار میلیارد ریال اعتبار برای قطعه دوم بزرگراه نقده-پیرانشهر-تمرچین که از کیلومتر ۱۰ شروع و تا کیلومتر ۳۲ ادامه دارد هزینه می‌شود.