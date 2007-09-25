15 هزار کلاس اولی به مدارس استان یزد رفتند

علی زابلی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد ضمن تاکید بر لزوم تشکیل انجمن های اولیاء و مربیان در آموزشگاه ها گفت: با توجه به اینکه هدف از تشکیل انجمن های اولیاء و مربیان استفاده از همفکری و مشارکت والدین دانش آموزان در امور آموزشی و پرورشی مدارس است باید زمینه آشنایی آنها را با اصول تربیتی ایجاد کرد تا همگام با مسئولان مدارس عهده دار وظایف پرورشی دانش آموزان شوند.
وی افزود: در حقیقت مهرماه آغاز فصل رویش گلهای دانش است که معلمان باید با صبر و بردباری به پرورش آن بپردازند.
زابلی از اجرای طرح بهبود کیفیت در 150 دبستان استان خبر داد و عنوان کرد: امسال از مجموع 75 هزار دانش آموز ابتدایی استان تعداد 15 هزار و 500 انش آموز در کلاس اول و 13 هزار نفر نیز در مقطع پیش دبستانی به تحصیل و یادگیری خواهند پرداخت.
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