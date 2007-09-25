15 هزار کلاس اولی به مدارس استان یزد رفتند

علی زابلی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد ضمن تاکید بر لزوم تشکیل انجمن های اولیاء و مربیان در آموزشگاه ها گفت: با توجه به اینکه هدف از تشکیل انجمن های اولیاء و مربیان استفاده از همفکری و مشارکت والدین دانش آموزان در امور آموزشی و پرورشی مدارس است باید زمینه آشنایی آنها را با اصول تربیتی ایجاد کرد تا همگام با مسئولان مدارس عهده دار وظایف پرورشی دانش آموزان شوند .

وی افزود: در حقیقت مهرماه آغاز فصل رویش گلهای دانش است که معلمان باید با صبر و بردباری به پرورش آن بپردازند .