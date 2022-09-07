اعطای نشان حلال به واحدهای تولیدی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم بهره مند صبح چهارشنبه در حاشیه نشست با مدیران کنترل کیفیت واحدهای بسته بندی خرما اظهار داشت: حرکت به سمت برخورداری از نشان استاندارد و کیفیت اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به تکلیف قانونی و انحصاری سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال در کشور و تاکید کارگروه آئین نامه اجرایی ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با بهره گیری از ظرفیت قانونی و توان اجرایی و تحقیقاتی، این اداره کل می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، نشان حلال را به واحدهای صنایع غذایی و کشاورزی استان اعطا کند.

مدیرکل استاندارد بوشهر افزود: واحدهای تولیدی در صورت متقاضی بودن برای دریافت پروانه کاربرد نشان حلال می‌توانند از قسمت درخواست‌های سامانه سینا نسبت به درخواست صدور اقدام کنند.

وی گفت: پس از بررسی مدارک لازم توسط کارشناس مربوط، نسبت به بازرسی و اعطای نشان حلال اقدام خواهد شد.