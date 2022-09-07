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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۳۰

مدیر کل بهزیستی بوشهر:

بوشهری‌ها برای داشتن دوره سالمندی بدون معلولیت آموزش می‌بینند

بوشهری‌ها برای داشتن دوره سالمندی بدون معلولیت آموزش می‌بینند

بوشهر- مدیر کل بهزیستی استان بوشهر از برگزاری اولین کارگاه آموزشی تسهیل‌گری برنامه آگاه سازی پیشگیری از معلولیت‌های دوران سالمندی در استان بوشهر خبر داد.

حسین اسدی راد در گفتگو به خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ارتقای سطح سلامت افراد در دوران سالمندی و افزایش آگاهی و تغییر رفتارهای مربوط به سلامت در زمینه پیشگیری از معلولیت‌ها در گروه سالمندان و میان‌سالان است.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر افزود: با توجه به پیش بینی افزایش جمعیت سالمند در سال‌های آینده و بر اساس نیازهای مختلف جامعه سالمندی برنامه‌های متنوعی برای این دوران پیش بینی شده است.

وی گفت: یکی از برنامه‌های خوبی که بهزیستی در این راستا اقدام کرده پیشگیری از معلولیت‌های دوران سالمندی و آموزش و آگاه سازی در این زمینه است.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر عنوان داشت: آرتروز، پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته مغزی، دیابت و سقوط از جمله مباحث آموزشی در این طرح است.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت دوران سالمندی و اولویت برنامه‌های پیشگیرانه بر درمان و توانبخشی پس از اتمام این دوره و از مهرماه چهار در سطح پنج شهرستان استان طرح آگاه سازی آغاز و سالمندان و میان‌سالان در شهرستان‌های استان تحت پوشش این خدمات قرار خواهند گرفت.

اسدی راد افزود: امیدواریم این برنامه منجر به ارتقای سطح سلامت فردی، اجتماعی، توانمند سازی افراد میانسال و سالمند شود و شاهد سالمندان سالم در استان باشیم.

این کارگاه آموزشی با مدرسی عبدالسلام کتابت و با حضور اشرف عربی کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیت‌های بهزیستی کشور در استان برگزار شد.

کد مطلب 5583779

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