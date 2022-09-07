حسین اسدی راد در گفتگو به خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ارتقای سطح سلامت افراد در دوران سالمندی و افزایش آگاهی و تغییر رفتارهای مربوط به سلامت در زمینه پیشگیری از معلولیت‌ها در گروه سالمندان و میان‌سالان است.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر افزود: با توجه به پیش بینی افزایش جمعیت سالمند در سال‌های آینده و بر اساس نیازهای مختلف جامعه سالمندی برنامه‌های متنوعی برای این دوران پیش بینی شده است.

وی گفت: یکی از برنامه‌های خوبی که بهزیستی در این راستا اقدام کرده پیشگیری از معلولیت‌های دوران سالمندی و آموزش و آگاه سازی در این زمینه است.

مدیر کل بهزیستی استان بوشهر عنوان داشت: آرتروز، پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته مغزی، دیابت و سقوط از جمله مباحث آموزشی در این طرح است.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت دوران سالمندی و اولویت برنامه‌های پیشگیرانه بر درمان و توانبخشی پس از اتمام این دوره و از مهرماه چهار در سطح پنج شهرستان استان طرح آگاه سازی آغاز و سالمندان و میان‌سالان در شهرستان‌های استان تحت پوشش این خدمات قرار خواهند گرفت.

اسدی راد افزود: امیدواریم این برنامه منجر به ارتقای سطح سلامت فردی، اجتماعی، توانمند سازی افراد میانسال و سالمند شود و شاهد سالمندان سالم در استان باشیم.

این کارگاه آموزشی با مدرسی عبدالسلام کتابت و با حضور اشرف عربی کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیت‌های بهزیستی کشور در استان برگزار شد.