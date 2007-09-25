124 هزار میلیارد ریال اعتبار به خدمات بیمه ای و حمایتی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر ، نادعلی الفت پور با اعلام این خبر افزود: اعتبار مذکور شامل منابع دولتی و داخلی وزارتخانه و سازمان های تابعه در سال 83 قریب به 61 هزار میلیارد ریال و در سال 85 به میزان 108 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: در راستای اهداف خدمتگزاری به مردم ایران و لزوم توجه ویژه به بیمه درمانی روستاییان و عشایر و بهره مندی آنها از خدمات درمانی در سطح پوشش بیمه ای بیمه شدگان شهری ، اعتبار 9992 میلیارد ریال به منظور تامین بیمه درمان این قشر از جامعه در سالهای 85 و 86 اختصاص یافته است.

الفت پور تصریح کرد: همچنین امسال سیاست های حمایتی برای نیازمندان، زنان سرپرست خانوار و معلولان با کمک خیرین و کمک بلاعوض وزارت رفاه وتامین اجتماعی به وسیله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی انجام خواهد شد و هزینه بیمه مکمل درمان برای 500 هزار معلول به وسیله وزارت رفاه تامین می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: همچنین امسال علاوه بر سهمیه نهادی حمایتی برای تامین هزینه جهیزیه 20 هزار نو عروس با سرانه 500 هزار تومان اعتبار لازم در اختیار نهادهای مذکور قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در 2 سال گذشته بیش از 130 هزار فرصت شغلی برای مددجویان دستگاههای حمایتی و سایر اقشار ایجاد شده که این فرصت های شغلی با اعتباری بالغ بر 32 هزار میلیارد ریال ایجاد شده است، همچنین 800 میلیارد ریال در راستای سیاست توانمند سازی و کاهش فقر افراد نیازمند در جهت اجرای مفاد قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست که از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در 15 استان محروم و نیازمند کشور با تاکید به امنیت تغذیه و مفاد آیین نامه چتر ایمنی اجرا می شود اختصاص داده شده است.