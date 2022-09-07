روند نزولی بستری های کرونایی در گلستان/حال ۱۹ بیمار وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید گل فیروزی صبح چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت کرونا در استان در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: تعداد بستری‌های کرونایی در گلستان روند کاهشی یافته و شیب نمودار آن خطی و اندک است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: در حال حاضر، ۱۶۵ بیمار در مراکز درمانی گلستان بستری بوده که این تعداد ۱۹ نفر کمتر از روز گذشته است.

وی بیان کرد: ۳۹ بیمار کرونایی گلستان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بوده که از این تعداد ۱۹ نفر به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

گل فیروزی بیان کرد: طبق آخرین رنگ بندی اعلامی، شهرستانی با وضعیت قرمز در گلستان نداریم و شهرهای علی آبادکتول و گمیشان در شرایط نارنجی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: سایر شهرستان‌های استان شامل گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر، آق قلا، بندرگز، ترکمن، رامیان، کردکوی، کلاله، گالیکش، مراوه تپه و مینودشت در وضعیت زرد قرار دارند.

وی از مردم خواست برای جلوگیری از ابتلا به بیماری و عبور از پیک، همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده و دوزهای یادآور واکسن کرونا را هم تزریق کنند.