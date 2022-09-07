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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۴۶

رئیس علوم پزشکی گلستان خبرداد؛

روند نزولی بستری های کرونایی در گلستان/حال ۱۹ بیمار وخیم است

روند نزولی بستری های کرونایی در گلستان/حال ۱۹ بیمار وخیم است

گرگان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از روند نزولی بستری های کرونایی در استان خبرداد و گفت: هم اکنون ۱۶۵ بیمار در مراکز درمانی گلستان بستری بوده که این تعداد ۱۹ نفر کمتر از روز گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید گل فیروزی صبح چهارشنبه در خصوص آخرین وضعیت کرونا در استان در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: تعداد بستری‌های کرونایی در گلستان روند کاهشی یافته و شیب نمودار آن خطی و اندک است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: در حال حاضر، ۱۶۵ بیمار در مراکز درمانی گلستان بستری بوده که این تعداد ۱۹ نفر کمتر از روز گذشته است.

وی بیان کرد: ۳۹ بیمار کرونایی گلستان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بوده که از این تعداد ۱۹ نفر به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

گل فیروزی بیان کرد: طبق آخرین رنگ بندی اعلامی، شهرستانی با وضعیت قرمز در گلستان نداریم و شهرهای علی آبادکتول و گمیشان در شرایط نارنجی هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: سایر شهرستان‌های استان شامل گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر، آق قلا، بندرگز، ترکمن، رامیان، کردکوی، کلاله، گالیکش، مراوه تپه و مینودشت در وضعیت زرد قرار دارند.

وی از مردم خواست برای جلوگیری از ابتلا به بیماری و عبور از پیک، همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده و دوزهای یادآور واکسن کرونا را هم تزریق کنند.

کد مطلب 5583798

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