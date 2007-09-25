3 موسسه آموزشی غیرمجاز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: فعالیت آموزش عالی کانون فرهنگیان ایران واقع در تهران - خیابان اسکندری شمالی - خیابان طوسی - ساختمان پویا واحد 10 فاقد مجوز بوده و غیرقانونی است.



این دفتر ضمن ارسال اخطار قانونی انحلال مؤسسه فوق‌الذکر را ملزم کرد فعالیتهای آموزش عالی خود را به محض دریافت اخطار متوقف کند.

مؤسسه آموزشی کانون فرهیختگان تهران فاقد مجوز فعالیت آموزش عالی است.



همچنین دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: فعالیت آموزش عالی کانون فرهیختگان تهران واقع در تهران - فلکه اول صادقیه - روبروی بانک اقتصاد نوین (طبقه فوقانی داروخانه شکیب) شماره 949 - طبقه چهارم واحد 8 غربی – ورودی 2، فاقد مجوز بوده و غیرقانونی است.

این دفتر ضمن ارسال اخطار قانونی انحلال مؤسسه فوق‌الذکر را ملزم کرد فعالیتهای آموزش عالی خود را به محض دریافت اخطار متوقف کند.

همچنین وزارت علوم اعلام کرد: فعالیت آموزش عالی مؤسسه آموزشی پیام بهروش واقع در نشانی‌های ذیل :

1- ضلع شمال غربی پل سیدخندان – خیابان ارسباران – نبش کوچه ستاری – شماره 24- ساختمان علوی

2- میدان انقلاب – خیابان کارگر شمالی – نرسیده به بلوار کشاورز – سمت چپ – شماره 198

3- فلکه دوم صادقیه – ابتدای خیابان ستارخان – نرسیده به مسجد امام جعفر صادق – شماره 1514 – طبقه دوم – واحد 4

فاقد مجوز بوده و غیرقانونی است. این دفتر ضمن ارسال اخطار قانونی انحلال مؤسسه فوق‌الذکر را ملزم کرد فعالیتهای آموزش عالی خود را به محض دریافت اخطار متوقف کند.