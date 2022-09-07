برگزاری مراسم بزرگداشت هفدهم شهریور در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ملک مکان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: واقعه هفدهم شهریور و شهادت تعداد کثیری از هموطنان به عنوان عاشورای انقلاب اسلامی یا جمعه سیاه نیز معروف است که یکی از روزهای شاخص اقدام جنایتکارانه رژیم پهلوی در رویارویی با مردم محسوب می‌شود.

او با بیان جملاتی از امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری درباره هفدهم شهریور، اهمیت این واقعه را یادآور شد و عنوان کرد: برای نسل‌های جدیدی که آن زمان را ندیدند و درک نکردند تبیین پیامدها، آثار، اهداف، آرمان‌ها و یادآوری و بزرگداشت چنین روزهایی لازم و ضروری است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس درباره اهداف برگزاری چنین مراسم‌هایی، گفت: هدف از برگزاری مراسم بزرگداشت برای نظیر شهدای واقعه خونین هفدهم شهریور زنده نگه داشتن و بزرگداشت این واقعه به عنوان یک نمونه از حق جویی و عدالت طلبی است که باید این روحیه در مردم و به خصوص در جوانان زنده بماند.

او درباره برنامه‌های هفدهم شهریور بیان کرد: استفاده از ظرفیت فضای مجازی و رسانه ملی یکی از اولویت‌های اجرای برنامه‌ها در این روز است که خوراک محتوایی و فکری مناسب پیرامون انقلاب اسلامی و وقایع منتهی به آن توسط آنها تولید، تدوین و منتشر خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس، صحبت ائمه جمعه، خطبا و سخنرانان در مساجد درباره یوم الله هفدهم شهریور در کلیه شهرستان‌های استان را از دیگر برنامه‌های مد نظر به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره هفدهم شهریور و شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی اعلام و خاطرنشان کرد: برپایی همایش‌های تبیینی در نواحی مقاومت بسیج، جلسات هفتگی مساجد و همچنین گروه‌های فرهنگی از جمله این برنامه‌ها است.

او فعالیت مطبوعات، سایت‌های خبری و روزنامه‌ها را به صورت درج مقاله، یادداشت و مطالب متنوع حول وقایع این روز، دلایل، نتایج و تحلیل آن را از دیگر فعالیت‌های مربوط به هفدهم شهریور خواند و عنوان کرد: رسانه، مطبوعات و مکتوبات نقش بسزایی در یادآوری آرمان‌های انقلاب اسلامی دارند.

حجت الاسلام ملک مکان درباره برگزاری مراسم هفدهم شهریور گفت: یک برنامه اصلی روز پنجشنبه ۱۷ شهریور در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) همراه با نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد که ضمن قرائت دعای کمیل، سخنرانی کوتاهی درباره واقعه هفدهم شهریور انجام و دقایقی به این موضوع پرداخته می‌شود که این برنامه از طریق رسانه‌ها، صدا و سیما و فضای مجازی نیز اعلام و تبلیغ می‌شود.

او ادامه داد: در یکی از مساجد پر رونق با جمعیت مناسب نیز برنامه دیگری برگزار خواهد شد که زمان و مکان آن متعاقباً اعلام می‌شود.