محمد محمدی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تقویت جایگاه اجتماعی و توانمندسازی فرزندان مددجویان ازجمله برنامه‌های مهم این نهاد است گفت: در سال جاری رقمی بالغ‌بر سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان جهت کمک‌هزینه تحصیلی، ارائه خدمات آموزشی در کانون‌ها و همچنین کمک‌هزینه شهریه دانشجویی به مددجویان این نهاد در البرز تخصیص داده‌شده است.

مدیرکل کمیته امداد البرز با تأکید بر لزوم توجه هم‌زمان به توانمندسازی فرهنگی و توانمندسازی اقتصادی در کمیته امداد گفت: بیش از ۸ هزار دانش‌آموز و ۵۵۰ دانشجوی البرزی در زمینهٔ تأمین کمک‌هزینه تحصیلی، شهریه و سایر نیازهای معیشتی از حمایت کمیته امداد بهره‌مند هستند.

محمدی فرد افزود: ۴۰ درصد از مددجویان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی ۲۵ درصد در دانشگاه دولتی ۱۸ درصد در دانشگاه پیام نور ۵ درصد در دانشگاه‌های غیرانتفاعی و ۱۲ درصد در دانشگاه علمی کاربردی تحصیل می‌کنند.

وی با تقدیر از مراکز نیکوکاری این نهاد در استان البرز و جمع‌آوری کمک‌های مردم برای دانشجویان و دانش آموزان نیازمند یادآور شد: مردم نیکوکار و خیران عزیز می‌توانند با تماس شماره تلفن ۲۶۳۲۸۰۱۰۷۱ و همچنین واریز کمک‌های نقدی خود ما را در این امر خیر یاری نمایند.