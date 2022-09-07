به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزا کریمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از زنده‌گیری و تحویل یک قلاده روباه زخمی به اداره محیط زیست دماوند خبر داد و اظهار داشت: طی روز گذشته ورود یک قلاده روباه به منزل مسکونی واقع در محله اتحاد شهر کیلان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام وصول شد.

میرزا کریمی گفت: از آنجایی که این روباه مورد حمله سگ واقع و زخمی شده بود، توسط پرسنل شیفت اول ایستگاه آتش‌نشانی کیلان زنده‌گیری شد و ضمن هماهنگی‌های صورت گرفته به اداره محیط زیست تحویل شد.

وی در خصوص برخورد مردم با حیوانات و همکاری آنان با اداره محیط زیست عنوان داشت: در اکثر مواقع مردم همیاری خوبی با محیط زیست دارند و با اطلاع رسانی در ارتباط با نگهداری غیرمجاز حیوانات و یا گرفتار شدن انواع گونه‌ای حیات وحش در نقاط مختلف در حفاظت از حیوانات به ما کمک می‌کنند.