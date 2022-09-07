مردم خراسان شمالی تا حد امکان از منزل خارج نشوند

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ماندگاری گرد و غبار طی امروز، توصیه می‌شود تا شهروندان همچنان اصول خود مراقبتی و پیشگیری در مقابل گردوغبار را رعایت کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: مردم تا حد امکان از منزل خارج نشده و در در صورت خروج از ماسک استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه کودکان و سالمندان نیازمند مراقبت بیشتری هستند، افزود: افراد دارای بیماری‌های ریوی از منزل خارج نشوند.

اکبری از مردم خواست تا درب و پنجره منازل خود را تا حد لازم بسته نگه دارند و گفت: در صورت مشاهده هرگونه مشکل تنفسی مراتب به ۱۱۵ اطلاع دهید.