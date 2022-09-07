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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۱

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان:

سنندج میزبان مسابقات تنیس روی میز قهرمانی منطقه ۴ کشور شد

سنندج میزبان مسابقات تنیس روی میز قهرمانی منطقه ۴ کشور شد

سنندج- مدیر کل ورزش و جوانان کردستان گفت: رقابت های تنیس روی میز قهرمانی بانوان و آقایان منطقه ۴ کشور به میزبانی سنندج برگزار می شود.

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام فدراسیون تنیس روی میز رقابت‌های قهرمانی منطقه چهار کشور در دو بخش آقایان و بانوان رده سنی نوجوانان به مدت یک روز به میزبانی کردستان و در شهر سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: پینگ پنگ بازان استان‌های کرمانشاه، ایلام و کردستان به میزبانی شهر سنندج با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

جولایی خاطرنشان کرد: مسابقات بخش بانوان این دوره از رقابت‌ها در سالن خانه پینگ پنگ استقلال سنندج برگزار می‌شود و در بخش آقایان نیز شرکت کنندگان در خانه پینگ پنگ شادروان اقبال لطف اله نسبی شهر سنندج با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی اظهار داشت: فدراسیون تنیس روی میز کشور تاریخ برگزاری این مسابقات را در دو نوبت صبح و عصر روز جمعه ۱۸ شهریور ماه اعلام کرده است.

جولایی اعلام کرد: در پایان رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی مناطق کشور که در ۱۱ منطقه مختلف برگزار می‌شود، از هر منطقه یک تیم به مسابقات مرحله بعد صعود خواهد کرد.

کد مطلب 5583855

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