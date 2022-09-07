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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۰:۱۶

جانشین ناحیه بسیج دانشجویی فارس:

شبکه تبیین گران انقلاب اسلامی تشکیل شود

شبکه تبیین گران انقلاب اسلامی تشکیل شود

شیراز - جانشین ناحیه بسیج دانشجویی فارس بر تشکیل شبکه تبیین گران انقلاب اسلامی با استفاده از همه ظرفیت‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کهندل پور در مراسم افتتاحیه رویداد ملی «تبیین گران بدون مرز» در شیراز اظهار کرد: کلیدواژه جهاد تبیین در کلام رهبر معظم انقلاب را می‌توان آغازگر تولید ادبیات تازه درباره دو جنبه شناساندن حقایق انقلاب و خنثی سازی تبلیغات مسموم رسانه‌های نظام سلطه دانست.

او افزود: جهاد تبیین یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با انحراف و تحریف در گفتمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی، مقابله با یأس‌آفرینی دشمنان در جامعه و شناساندن توانمندی‌های کشور به جامعه است.

جانشین ناحیه بسیج دانشجویی فارس اضافه کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر مسئولیت همگان به ویژه جوانان و افراد مؤثر بر افکار و فضای عمومی در راستای حرکت و جهاد تبیین، بایسته‌ها و اولویت‌هایی را فراروی کنشگران دانشگاهی به منزله سازمان دهنده حرکت تبیین و روایت گری قرار می‌دهد.

کهندل پور بر هم افزایی دانشگاه‌ها در جهاد تبیین و تشکیل شبکه تبیین گران انقلاب اسلامی با استفاده از همه ظرفیت‌ها تاکید و تصریح کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند دستاوردها و پیشرفت‌های کشور در رشته‌های گوناگون را برای عموم مردم تبیین کنند و اگر این موضوع به کمک رسانه‌ها و فضای مجازی در سطح گسترده‌ای انجام شود، به حتم دشمنان نمی‌توانند منکر این پیشرفت‌ها باشند.

کد مطلب 5583856

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