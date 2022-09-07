شبکه تبیین گران انقلاب اسلامی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کهندل پور در مراسم افتتاحیه رویداد ملی «تبیین گران بدون مرز» در شیراز اظهار کرد: کلیدواژه جهاد تبیین در کلام رهبر معظم انقلاب را می‌توان آغازگر تولید ادبیات تازه درباره دو جنبه شناساندن حقایق انقلاب و خنثی سازی تبلیغات مسموم رسانه‌های نظام سلطه دانست.

او افزود: جهاد تبیین یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با انحراف و تحریف در گفتمان و ارزش‌های انقلاب اسلامی، مقابله با یأس‌آفرینی دشمنان در جامعه و شناساندن توانمندی‌های کشور به جامعه است.

جانشین ناحیه بسیج دانشجویی فارس اضافه کرد: تاکید رهبر معظم انقلاب بر مسئولیت همگان به ویژه جوانان و افراد مؤثر بر افکار و فضای عمومی در راستای حرکت و جهاد تبیین، بایسته‌ها و اولویت‌هایی را فراروی کنشگران دانشگاهی به منزله سازمان دهنده حرکت تبیین و روایت گری قرار می‌دهد.

کهندل پور بر هم افزایی دانشگاه‌ها در جهاد تبیین و تشکیل شبکه تبیین گران انقلاب اسلامی با استفاده از همه ظرفیت‌ها تاکید و تصریح کرد: دانشگاه‌ها می‌توانند دستاوردها و پیشرفت‌های کشور در رشته‌های گوناگون را برای عموم مردم تبیین کنند و اگر این موضوع به کمک رسانه‌ها و فضای مجازی در سطح گسترده‌ای انجام شود، به حتم دشمنان نمی‌توانند منکر این پیشرفت‌ها باشند.

