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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

پیگیری 14 پرونده بین المللی استرداد اموال تاریخی

پیگیری 14 پرونده بین المللی استرداد اموال تاریخی

مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: در حال حاضر 14 پرونده بین المللی در مورد استرداد اموال تاریخی متعلق به ایران که در کشورهای دیگر هستند ، پیگیری می شود.

امید غنمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این پرونده ها ، افزود: 5 پرونده بین المللی قضایی است که ایران برای بازگرداندن آنها ابتدا سعی می کند از طریق دیپلماتیک این کار را انجام دهد و البته وکیل نیز در نظر گرفته خواهد شد.

وی به همکاری یونسکو در این زمینه اشاره کرد و گفت: پس از ایجاد مشکل سازمان موضوع را به یونسکو اطلاع می دهد و براساس قوانین بین اللمی خواهان همکاری آن می شود .

مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری درخصوص پرونده الواح هخامنشی نیز ، تاکید کرد : آخرین حکم این الواح توقیف بوده وهمچنان در دانشگاه شیکاگو نگهداری می شوند.

غنمی گفت: الواح گلی در موسسه شرق شناسی دانشگاه در حال مطالعه هستند و مشکلی نیز برای آنها ایجاد نشده است، همچنین زمان تشکیل دادگاه نیز مشخص نیست.

 

کد مطلب 558386

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