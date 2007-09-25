به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی اصغر اکرمی پیش از ظهر امروز در مراسم آغاز به کارطرح غنی سازی آرد مصرفی استان با ترکیب آهن و اسید فولیک گفت: اجرای این طرح از سال 1380 در کشور مطرح بود که به دلیل عدم انجام مطالعات در استان‌های اصفهان و بوشهر به ‌صورت پایلوت اجرا شد.



وی ادامه داد: پس از اجرای مطالعه طرح به دلیل عدم اختصاص بودجه عملی شدن طرح با مشکل روبرو بود که هم اکنون پس از اخذ اعتبار به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طرح غنی سازی آرد با ترکیب آهن در سطح کشور و استان قم آغاز شد.



معاون دارو وغذای دانشگاه علوم پزشکی استان قم در خصوص مزایای این طرح خاطرنشان کرد: طبق انجام مطالعات برروی کودکان زیر شش ساله قمی مشخص شد، 40 درصد از کودکان از کم خونی ناشی از فقر آهن رنج می‌برند.



وی تصریح کرد: همچنین کمبود اسید فولیک در سبد غذایی مادران شیرده در سطح استان نیز آنها را با مشکل مواجه کرده است که با اجرای این طرح مشکلات کودکان و مادران رفع می شود.



دکتر اکرمی در خصوص اثرات عدم استفاده از آهن در سبد غذایی مردم عنوان کرد: بی‌حوصلگی، خستگی‌های زودرس و ناهنجاری از مهم‌ترین اثرات عدم استفاده از این ماده غذایی است.



وی ادامه داد: همچنین اختلال در سیستم عصبی انسان‌ها به خصوص افراد میان سال از اثرات عدم استفاده از اسید فولیک است.



معاون دارو وغذای دانشگاه علوم پزشکی استان قم در پایان متذکر شد: با توجه به ذخائر آرد استان تا هفته آینده تمام نانوایی‌ها جهت پخت نان از آرد غنی شده با ترکیب آهن و اسید فولیک استفاده می‌کنند.

