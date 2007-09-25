گزارش تصویری / تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج تهران

حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران
حجت الاسلام دهقانی - نماینده ولی فقیه در قرارگاه خاتم الانبیاء
حجت الاسلام جلیل زاده نماینده جدید ولی فقیه در منطقه مقاومت بسیج تهران
عکس / مجتبی تکین
مراسم تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج تهران صبح امروز با حضورحجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران
حجت الاسلام دهقانی - نماینده ولی فقیه در قرارگاه خاتم الانبیاء
حجت الاسلام جلیل زاده نماینده جدید ولی فقیه در منطقه مقاومت بسیج تهران
عکس / مجتبی تکین
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