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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۹

کتاب جدید نایپل منتشر شد

کتاب جدید نایپل منتشر شد

پس از مدتها انتظار "وی اس نایپل" برنده جایزه نوبل ادبیات کتاب جدید خود را با عنوان "آدم های نویسنده؛ شیوه نگرش و احساس" روانه بازار کتاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، دیدگاه و نگرش های وی اس نایپل در مورد ادبیات، تاریخ و فرهنگ به عنوان متفکری امین و واقع بین در این کتاب منعکس شده است.

از ویژگی های نوشته های نایپل در طول 50 سال فعایت در عرصه ادبیات، متعهد بودن او به حقیقت است که آثارش را متفاوت از دیگران نشان می دهد. او در کتاب "جماعت نویسنده؛ شیوه نگرش و احساس" تجربه های فکری خود را در اختیار خوانندگان می گذارد. نایپل در مورد دنیای کلاسیکی حرف می زند که مردمان امروزی از آن فاصله گرفته و آن را فراموش کرده اند؛ او همچنین از نویسندگان و بزرگانی مانند گاندی، گوستاو فلوبر و درک والکوت و... نیز یاد کرده است.

وی اس نایپل نویسنده‌ هند‌ی‌تبار و برنده‌ جایزه‌ نوبل ادبی سال ۲۰۰۱ روز جمعه ۱۷ ژوئیه ۷۵ ساله شد.

کد مطلب 558391

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