توهین به رئیس جمهور در شان دانشگاه کلمبیا نبود/ بازرسی از بنده در روسیه کذب است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاء الدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز در جمع خبرنگاران ضمن تکذیب بازرسی ماموران فرودگاه مسکو از وی، گفت: ما در سر راه کرواسی در فرودگاه مسکو توقف داشتیم و حتی مسئولان این فرودگاه بر خلاف گذشته پاویونی را برای ما باز کردند و اقدامات لازم را مبذول کردند.

وی افزود: خبر بازرسی از بنده کذب محض است و این خبر را بخش خبری 30/20 اعلام کرد که انتشار آن باید به حساب بازارگرمی این بخش خبری گذاشت.

بروجردی همچنین در خصوص رفتار رئیس دانشگاه کلمبیا در قبال رئیس جمهور کشورمان گفت: اصل حضور در چنین مرکزی در آمریکا با توجه به اینکه شبکه های خبری آنها در اختیار صهیونیست ها است و سیاست دولت آمریکا نیز عدم انتقال پیام به مردم این کشور است، مثبت تلقی می شود، بنابراین اقدام رئیس جمهور مبنی بر حضور در دانشگاه کلمبیا صحیح بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: اینکه تعدادی صهیونیست کلاه بر سر اعتراض می کنند، بسیار طبیعی است اما اقدام رئیس دانشگاه کلمبیا جای تعجب دارد چون ادبیات به کار گرفته شده از سوی وی در شان یک فرد دانشگاهی و میزبان نبود.

وی با بیان اینکه رئیس دانشگاه کلمبیا با این اقدام شان خود را در مجموعه این دانشگاه پایین آورد، گفت: مجموعه سئوالاتی که در این نشست مطرح شد در جهت شفاف کردن مواضع جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار است.

بروجردی در پاسخ به این سئوال که آیا در سفر رئیس مجلس به فرانسه با توجه به اظهارات اخیر رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور نباید انتظار چنین رفتاری را داشت؟ گفت: سفر دکتر حداد عادل به دعوت پارلمان اروپایی به استراسبورگ خواهد بود و این سفر نیز ارتباطی با فرانسه ندارد.

وی افزود: به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران ریاست این دوره مجمع مجالس آسیایی را بر عهده دارد، پارلمان اروپایی از یک هیئت عالیرتبه این مجمع دعوت کرده تا سفری به استراسبورگ داشته باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص کاهش سن رای دهندگان در انتخابات گفت: فکر می کنم فضای مجلس برای این طرح فرضی مهیا نیست و نمایندگان به طرحی که خود پیشتر به آن رای داده بودند اصرار دارند.

وی افزود: در اکثر قریب به اتفاق کشورها سن رای دهندگان 18 سال است.