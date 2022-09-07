به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دلفان امروز چهارشنبه در بازدید رئیس امور شعبه بانک ملی از پروژه بیمارستانی «نیایش» خرم آباد اظهار داشت: شتاب ساخت بیمارستان جدید نیایش خرم آباد با همکاری بانک ملی با پرداخت تسهیلات بانکی شدت بیشتری گرفته است.

وی گفت: کل پروژه در دو بلوک شمالی و جنوبی که هر بلوک بیش از ۲۵۰ تخت با کاربری درمانی متفاوت اهم از تخصصی و فوق تخصصی و کلینیکی و پاراکلینیکی و بر اساس استانداردهای روز در حال ساخت است که پیش بینی می‌شود تا ۵۷۷ تخت بستری افزایش یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: زیر بنا کل پروژه ۵۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع با مساحت ۱۳ هزار متر مربع در حال ساخت است که کل سایت بیمارستان نیایش ۱۰۷ هزار متر مربع بوده و در آینده نیز توسعه آموزشی و درمانی بیشتری در فضای آن داده خواهد شد.

دلفان بیان داشت: با پرداخت اولین قسط از تسهیلات ۲۷۲ میلیارد تومانی که از طریق ماده ۵۶ دریافت شد پروژه ساخت بیمارستان نیایش به عنوان پروژه مهم استان شتاب بیشتری گرفته است که بابت این مهم از همکاری بانک ملی استان قدردانی می‌کنیم.

وی تاکید کرد: با ساخت و راه اندازی این بیمارستان از سرگردانی بیماران هم استانی در سایر استان‌ها جلوگیری خواهد شد و به عنوان بیمارستان جنرال استان تا سال‌ها نیاز استان را برطرف خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: از دیگر مزایایی راه اندازی آن ایجاد اشتغال زایی و جذب نیروی کار در استان است.