به گزارش خبرنگار مهر، حیدر واحد مطلق صبح چهارشنبه در بازدید از اراضی ملی شهرستان مهدی‌شهر ضمن بیان اینکه با هر گونه مصادیق ویلاسازی یا تغییر کاربری اراضی ملی و تصرف مراتع و حاشیه رودخانه‌ها به طور جد برخورد می‌شود، گفت: طی یک سال گذشته با هفت مورد از این موارد فوق برخورد و اراضی ملی بازپس گیری شده است.

وی با بیان اینکه اراضی ملی به عموم افراد مختلف جامعه تعلق دارد، افزود: با توجه به اینکه دولت به نمایندگی از مردم می‌بایست از این سرمایه همگانی محافظت کند لذا بر حسب همین وظیفه ۱۰ هکتار اراضی ملی مهدی‌شهر از متصرفان بازپس گیری شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی مهدی‌شهر با بیان اینکه رفع تصرف اراضی ملی برای مقابله با سودجویان و حفظ سرمایه‌های ملی صورت می‌گیرد، ابراز داشت: ارزش ریالی این اراضی بازس گیری شده شهرستان بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

واحد مطلق با بیان اینکه در صورت عدم تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز به خصوص در حاشیه رودخانه‌ها می‌تواند به لحاظ زیست محیطی فاجعه‌های زیادی را برای شهروندان خلق کند، تصریح کرد: با توجه به اهمیت همین موضوع تصرف اراضی ملی از سوی قانون جرم انگاری شده است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند علاوه بر تصرفات غیر قانونی هر گونه مصادیق تجاوز یا حریق را با شماره‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ منابع طبیعی در میان بگذارند تا به صورت ویژه به آنها رسیدگی شود از مردم درخواست داریم هیچ گاه به طور مستقیم با فرد متخلف رو در رو نشود تا طبعات بعدی را برای آن‌ها همراه نداشته باشد.