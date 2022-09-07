بازداشت رئیس سابق و معاون اداره ثبت اسناد طالقان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی مؤمنی زمانی با اشاره به شناسایی و بازداشت باند جعل اسناد رسمی در این شهرستان گفت: در اواخر تیرماه سال جاری یکی از شهروندان با طرح شکایتی مدعی شد که در زمان عدم حضور وی در کشور، شخصی با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی طالقان، خود را به عنوان مالک قانونی ملک متعلق به وی در یکی از روستاهای شهرستان چهارباغ معرفی و اقدام به انتقال رسمی سند انتقال ملک کرده است.

نحوه دستگیری

رئیس حوزه قضائی طالقان افزود: با توجه به این شکایت، سردفتر و شخصی که سند به نام وی منتقل شده بود احضار شدند که سردفتر مدعی عدم اطلاع و عدم ملاحظه اسناد هویتی شخص فروشنده یعنی شاکی و خریدار شد.

رئیس دادگستری طالقان با اشاره به احضار خریدار و مشخص شدن اینکه وی فردی مسن و نابینا است، متذکر شد: این شخص ادعا نمود که به درخواست نوه خود در دفترخانه حاضر و سند به نام وی منتقل شده است؛ با طرح این ادعا، نوه وی برای تحقیقات احضار شد که با توجه به ظاهر و نوع اظهارات، در مورد وی تشکیک و در بازرسی‌ها، چندین فقره وکالت‌نامه و اسناد دفترچه‌ای مربوط به پیش از انقلاب کشف و ضبط شد.

مؤمنی زمانی با اشاره به دستور ویژه رئیس کل دادگستری استان البرز جهت رسیدگی دقیق به همه ابعاد پرونده از جمله احتمال تبانی متهمان با کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک، ادامه داد: با توجه به وجود مدارک و مستندات کافی، سردفتر و نوه فرد نابینا در جریان تحقیقات به چندین فقره جعل اسناد رسمی اقرار و به همکاری خود با مسئول دفتر شورای شهر طالقان و فرد دیگر اقرار نموده که این دو فرد نیز بلافاصله در خارج از حوزه قضائی طالقان، بازداشت و به شهرستان طالقان منتقل شدند.

نقش رئیس اداره ثبت و سردفتر

وی با بیان اینکه در تحقیقات تکمیلی از چهار متهم مذکور، همچنین از سردفتر و مسئول دفتر شورای شهر طالقان، اسناد مجعول متعدد دیگر مربوط به املاکی واقع در شهرستان‌های طالقان، کرج، تهران، قزوین و چهارباغ کشف گردید، افزود: با بررسی‌های بیشتر مشخص شد در مورد برخی اراضی دیگر نیز کسانی که درخواست تنظیم سند داشته‌اند با هماهنگی رئیس وقت اداره ثبت اسناد و املاک طالقان، به دفترخانه معرفی و وکالت نامه‌ای به نام سردفتر و یا اشخاص واسطه سردفتر تنظیم و مبالغی بین ۱۰ الی ۴۰ میلیون تومان دریافت می‌شده است و پس از پرداخت وجوه به رئیس سابق و معاون ثبت و دو نفر از کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک، اقدامات ثبتی متقاضی را انجام می‌دادند.

رئیس حوزه قضائی طالقان با تقدیر از همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان طالقان متذکر شد: پس از رصد مالی و استخراج مستندات، دستور بازداشت رئیس سابق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طالقان به همراه معاون و دو کارمند فعلی این اداره به اتهام ارتشاء صادر شد.

وی با اشاره به بازداشت ۱۰ نفر در این پرونده از جمله رئیس سابق، معاون و دو کارمند اداره ثبت اسناد و املاک و یک سردفتر اسناد رسمی طالقان به اتهامات مختلف از قبیل جعل و استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء و کلاهبرداری تصریح کرد: تحقیقات انجام شده تا این مرحله، حکایت از جعل وکالت نامه‌ها و اسناد رسمی در مورد شش دانگ ۸۷ قطعه زمین مرغوب واقع در محله «جزینان» در شهرک طالقان؛ ۱۳ فقره اسناد مجعول در شهرک طالقان؛ سه فقره در محله «خسبان» شهرک طالقان؛ ۲۰ قطعه زمین در روستای «زعفرانیه» چهارباغ؛ سه قطعه زمین به مساحت سه هزار و پانصد متر در شهر تهران و دو قطعه در شهرستان قزوین از سوی اعضا این باند و تصاحب املاک مذکور و انتقال برخی از املاک به اشخاص ثالث دارد.

مؤمنی زمانی متذکر شد: تحقیقات تکمیلی در مورد پرونده همچنان ادامه دارد.