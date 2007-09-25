300 کارگاه فرآوری پسته در یزد فعالیت می کنند

محمد علی مبینی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد افزود: از این تعداد 79 واحد صنعتی 36واحد نیمه صنعتی و 236 واحد به صورت سنتی کار خود را دنبال می کنند.

وی همچنین با اشاره به صدور 194 فقره جواز تاسیس مجوز بهره برداری از ترمینال های ضبط و فرآوری پسته تصریح کرد: پسته فرآوری شده در واحد های صنعتی به علت رعایت اصول فنی و بهداشتی از کیفیت بالاتری برخوردار است و از این رو متقاضی بیشتر و بهتری دارد.

مبینی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در استان یزد با سطح زیر کشت بیش از 38 هکتار، سالیانه 40 هزار تن پسته تولید می شود که این میزان باعث شده است استان یزد به عنوان دومین تولید کننده این محصول در کشور مطرح شود.