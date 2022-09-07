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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۰۴

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی:

دستگاه‌های خدمت رسان به زائران در خراسان شمالی تعطیل نیستند

دستگاه‌های خدمت رسان به زائران در خراسان شمالی تعطیل نیستند

بجنورد- معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی گفت: با توجه به تعطیلی اعلام شده به دلیل آلودگی هوای استان، اما ارائه خدمات به مردمی که قصد سفر به کربلای معلی را دارند همچنان ادامه دارد.

حسن ناهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تعطیلی اعلام شده به دلیل آلودگی هوای استان، اما ارائه خدمات به مردمی که قصد سفر به کربلای معلی را دارند همچنان ادامه دارد.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: بر این اساس مراکز پستی، شعب بانک‌های کشیک و ارزی و ادارات گذرنامه طبق روال سابق فعال بوده و آماده خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی هستند.

وی افزود: سلامت، امنیت وآسایش زائران در اولویت ستاد اربعین قرار دارد لذا متولیان این سفر معنوی و رؤسای کمیته‌ها باید همه همت و تلاش خود را برای زمینه سازی سفر امن و با سلامت داشته باشند.

ناهیدی با اشاره به پیش بینی ازدحام ترافیکی در مرز مهران طی روزهای آینده، بیان کرد: زائران اربعین حسینی مسیر مرز خسروی در استان کرمانشاه را برای تردد با خودروهای شخصی و عمومی انتخاب کنند.

کد مطلب 5584013

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