شیوع بالای آسم در 6 ماهه دوم سال

دکتر محمد قره گوزلو، با اشاره به ارتباط نزدیکی که میان آسم و عفونت های تنفسی وجود دارد، به خبرنگار مهر گفت: بیماریهای آسم و آلرژی به دنبال تشدید عفونت های تنفسی ظاهر می شود. از همین رو، باید انتظار داشت با شروع فصل پاییز و شیوع بیماریهای تنفسی، آسم و آلرژی ها نیز تشدید شود.

دبیر انجمن آسم و آلرژی کشور، به باز شدن مدارس و افزایش بیماریهای تنفسی در جامعه اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه بیماران مبتلا به آسم، اغلب در محدوده سنی پایین قرار دارند، انتظار می رود مدرسه ها محیط مناسبی برای تشدید بیماریهای تنفسی در بین کودکان 5 و 6 ساله باشند.

قره گوزلو همچنین از تشدید آلودگی هوا در فصل پاییز و زمستان به عنوان عامل اصلی در شیوع بیماری آسم یاد کرد و اظهار داشت: معمولا شیوع آسم با افزایش ترددهای روزانه شدت می یابد.

وی، خواستار ارتباط بیماران مبتلا به آسم با پزشکان مربوطه گردید و افزود: می بایست حتی الامکان از حضور در محیط هایی که افراد سرماخورده حضور دارند، اجتناب کرد تا شرایط شیوع بیماری افزایش نیابد.