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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۱۹

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران:

مازندران در تحقق رشد بهره وری در کشور پیشگام است

مازندران در تحقق رشد بهره وری در کشور پیشگام است

ساری- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: مازندران در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهوری در حوزه رشد بهره وری در کشور پیشگام است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور پیش ازظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان با رشد اقتصادی استان در سال جاری ۷.۸ درصد هدف گذاری شده است، افزود: استان مازندران در تحقق و رشد بهره وری در کشور پیشگام است.

وی با بیان این که ۲.۸ درصد رشد استان باید از طریق بهره وری محقق شود. فعال سازی کارگروه بهره وری استان و تشکیل ۵ جلسه کارگروه، ایجاد و فعال سازی کار ویژه رشد اقتصادی در سازمان، هدایت اعتبارات پژوهشی استان برای اجرای طرح‌های پژوهشی توسعه با موضوع بهره وری از جمله اقدامات به شمار می‌رود.

وی افزود: ارتقای مشارکت دانشگاه‌ها و هدایت اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌های دولتی و پایان نامه‌ها برای ارتقای بهره وری، برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقای بهره وری، پیگیری برای ایجاد و ارتقای جایگاه بهره وری در ساختار سازمانی، طراحی و ابلاغ جداول تدوین برنامه عملیاتی و پروژه‌های ارتقای بهره وری از دیگر تلاش‌ها است.

فتح الله پور با اشاره به تهیه، تدوین، آموزش و ترویج رویکردها و استراتژی‌های ارتقای بهره وری در بخش‌ها و زیربخش های اقتصادی گفت: فعال سازی دستگاه‌های اجرایی و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، برنامه عملیاتی و پروژه‌های ارتقای بهره وری با بهره گیری از توان کارشناسی، دریافت برنامه عملیاتی و پروژه‌های ارتقای بهره وری ۳۵ دستگاه اجرایی، بررسی و ابلاغ برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری از جمله اقدامات است.

کد مطلب 5584023

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