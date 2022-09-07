اتباع پاکستانی همچنان در انتظار اجازه ورود به عراق

به گزارش خبرنگار مهر، دولت عراق محدودیت جدیدی را برای زائران اربعین کشورهای افغانستان و پاکستان اعمال کرد به طوری که زائرانی که از این کشورها وارد ایران می‌شوند، امکان ورود به عراق را برای شرکت در مراسم اربعین از مرز زمینی ندارند.

این در حالی است که از سال‌ها پیش مرز بین‌المللی شلمچه با توافق دولت عراق تنها گذرگاه رسمی زمینی برای عبور اتباع غیر ایرانی مشخص شده است.

بنابراین امسال تعدادی از اتباع اهل استان پنجاب پاکستان که از اهل تسنن هم هستند برای شرکت در مراسم اربعین به سمت مرز شلمچه حرکت کردند اما پشت این مرز مانده‌اند و منتظر هستند تا عراق برای آنها مجوز ورود زمینی را صادر کند.

دبیر ستاد اربعین کشور می‌گوید: دولت عراق در حال حاضر تصمیمی برای پذیرش زائران پاکستانی و افغانستانی از مرز شلمچه اتخاذ نکرده است.

سید مجید میراحمدی تاکید کرد: اتباع پاکستانی و افغانستانی تا زمان رفع این مشکل از مراجعه به مرز خودداری کنند.

در حال حاضر زائران پاکستانی نزدیک به ۱۰ روز است در حسینیه‌های خرمشهر اسکان داده شده‌اند.