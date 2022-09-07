بسته های مختلف سرمایه گذاری در فارس آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در شورای حمایت از سرمایه گذاری استان فارس، گفت: افرادی که تمایل به سرمایه گذاری و کارآفرینی در تمامی عرصه‌ها دارند به معاونت امور اقتصادی و مدیرکل سرمایه گذاری استانداری فارس مراجعه و چنانچه پس از آن، لازم باشد به دفتر اینجانب مراجعه کنند.

وی ادامه داد: بسته‌های مختلف و متنوعی جهت سرمایه گذاری آماده شده لیکن بر اساس تمایل سرمایه گذاران نیز قادر به همکاری می‌باشیم.

استاندار فارس با اشاره به رتبه برتر استان در حوزه کشاورزی و باغداری، ایجاد صنایع تبدیلی در این عرصه را از اولویت‌های سرمایه گذاری عنوان کرد و در ادامه گفت: با توجه به ظرفیت صنایع الکترونیک استان، نیازمند چرخه‌های پایین دستی در این حوزه نیز می‌باشیم.

نماینده عالی دولت در فارس گفت: با توجه به رتبه دوم فارس در منابع گازی کشور، همچنین اکتشافات جدید منابع نفت و گاز، آماده همکاری با سرمایه گذاران در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی هم در بالادست و هم پایین دست آن هستیم.

وی با اشاره به خشکسالی‌های اخیر، همچنین مصرف بسیار کم کشت‌های گلخانه‌ای از منابع آبی، عرصه گلخانه را یکی دیگر از محل‌های سرمایه گذاری استان اعلام و از ارائه تسهیلات در این حوزه خبر داد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: بناهای تاریخی متعدد، وجود حرم مطهر امام زادگان بویژه حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) و سومین حرم اهل بیت علیه السلام، ظرفیت‌های پزشکی و درمانی و تفریحی استان، عرصه بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری فراهم آورده است.

وی همچنین با اشاره به پسماندهای تولید شده در استان گفت: در زمینه پسماندهای سلولزی، لاستیک و مواد پلاستیکی، الکترونیک و پسماند معمول از سرمایه گذاران استقبال می‌کنیم.

ایمانیه با اشاره بر اینکه سرمایه گذاران از طریق پنجره واحد، بدون درگیری با بروکراسی اداری وبا مشکلات کمتر قادر به کارآفرینی و سرمایه گذاری در استان هستند، افزود: ارزش پروژه‌هایی که در این جلسه مورد حمایت قرار گرفت حدود هزار میلیارد تومان می‌باشد.