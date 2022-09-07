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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۳۴

استاندار فارس:

بسته های مختلف سرمایه گذاری در فارس آماده است

بسته های مختلف سرمایه گذاری در فارس آماده است

شیراز - استاندار فارس گفت: بسته های مختلف و متنوعی برای سرمایه گذاری در فارس آماده شده اما بر اساس تمایل سرمایه گذاران نیز قادر به همکاری هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در شورای حمایت از سرمایه گذاری استان فارس، گفت: افرادی که تمایل به سرمایه گذاری و کارآفرینی در تمامی عرصه‌ها دارند به معاونت امور اقتصادی و مدیرکل سرمایه گذاری استانداری فارس مراجعه و چنانچه پس از آن، لازم باشد به دفتر اینجانب مراجعه کنند.

وی ادامه داد: بسته‌های مختلف و متنوعی جهت سرمایه گذاری آماده شده لیکن بر اساس تمایل سرمایه گذاران نیز قادر به همکاری می‌باشیم.

استاندار فارس با اشاره به رتبه برتر استان در حوزه کشاورزی و باغداری، ایجاد صنایع تبدیلی در این عرصه را از اولویت‌های سرمایه گذاری عنوان کرد و در ادامه گفت: با توجه به ظرفیت صنایع الکترونیک استان، نیازمند چرخه‌های پایین دستی در این حوزه نیز می‌باشیم.

نماینده عالی دولت در فارس گفت: با توجه به رتبه دوم فارس در منابع گازی کشور، همچنین اکتشافات جدید منابع نفت و گاز، آماده همکاری با سرمایه گذاران در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی هم در بالادست و هم پایین دست آن هستیم.

وی با اشاره به خشکسالی‌های اخیر، همچنین مصرف بسیار کم کشت‌های گلخانه‌ای از منابع آبی، عرصه گلخانه را یکی دیگر از محل‌های سرمایه گذاری استان اعلام و از ارائه تسهیلات در این حوزه خبر داد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: بناهای تاریخی متعدد، وجود حرم مطهر امام زادگان بویژه حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) و سومین حرم اهل بیت علیه السلام، ظرفیت‌های پزشکی و درمانی و تفریحی استان، عرصه بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری فراهم آورده است.

وی همچنین با اشاره به پسماندهای تولید شده در استان گفت: در زمینه پسماندهای سلولزی، لاستیک و مواد پلاستیکی، الکترونیک و پسماند معمول از سرمایه گذاران استقبال می‌کنیم.

ایمانیه با اشاره بر اینکه سرمایه گذاران از طریق پنجره واحد، بدون درگیری با بروکراسی اداری وبا مشکلات کمتر قادر به کارآفرینی و سرمایه گذاری در استان هستند، افزود: ارزش پروژه‌هایی که در این جلسه مورد حمایت قرار گرفت حدود هزار میلیارد تومان می‌باشد.

کد مطلب 5584036

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