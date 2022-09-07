کاروان «خدام الحسین» از گلستان عازم مهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در آستانه سفر اربعین سرور و سالار شهیدان، کاروان خدام الحسین اصحاب وقف و بقاع متبرکه و بخشی از ملزومات شامل نانوایی سیار تمام اتوماتیک، دو تریلی آب معدنی و چند کامیون اقلام مورد نیاز زوار به همراه ۱۰۰ نفر از خادمان تخصصی در بخش آشپزخانه، خدمات فرهنگی، اسکان و تغذیه با هماهنگی ستاد اربعین حسینی به مرز مهران اعزام می‌شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان افزود: این کاروان امروز (۱۶ شهریور) به مرز مهران که پرترافیک‌ترین مرز ورود به عراق است، اعزام شده و تا سه روز بعد از اربعین به زوار حسینی خدمت رسانی می‌کنند.

سلیمانی فرد اضافه کرد: این کاروان مقابل، پایانه برکت قبل از نقطه صفر مرزی مهران مستقر بوده و به همه زوار ایرانی و خارجی امام حسین (ع) خدمات می‌دهند.

وی بیان کرد: در این موکب ۱۵ هزار پرس غذای گرم در روز، ۱۰ هزار قرص نان گرم در هر وعده و سایر خدمات فرهنگی و اسکان ارائه می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: برای اسکان هزار نفر از زائر حسینی در این موکب فضا پیش بینی شده است.