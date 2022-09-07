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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۳۵

مدیرکل اوقاف گلستان:

کاروان «خدام الحسین» از گلستان عازم مهران شد

کاروان «خدام الحسین» از گلستان عازم مهران شد

گرگان- مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: کاروان بقاع متبرکه گلستان برای خدمت رسانی به زوار حسینی به مرز مهران اعزام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله سلیمانی فرد ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در آستانه سفر اربعین سرور و سالار شهیدان، کاروان خدام الحسین اصحاب وقف و بقاع متبرکه و بخشی از ملزومات شامل نانوایی سیار تمام اتوماتیک، دو تریلی آب معدنی و چند کامیون اقلام مورد نیاز زوار به همراه ۱۰۰ نفر از خادمان تخصصی در بخش آشپزخانه، خدمات فرهنگی، اسکان و تغذیه با هماهنگی ستاد اربعین حسینی به مرز مهران اعزام می‌شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان افزود: این کاروان امروز (۱۶ شهریور) به مرز مهران که پرترافیک‌ترین مرز ورود به عراق است، اعزام شده و تا سه روز بعد از اربعین به زوار حسینی خدمت رسانی می‌کنند.

سلیمانی فرد اضافه کرد: این کاروان مقابل، پایانه برکت قبل از نقطه صفر مرزی مهران مستقر بوده و به همه زوار ایرانی و خارجی امام حسین (ع) خدمات می‌دهند.

وی بیان کرد: در این موکب ۱۵ هزار پرس غذای گرم در روز، ۱۰ هزار قرص نان گرم در هر وعده و سایر خدمات فرهنگی و اسکان ارائه می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: برای اسکان هزار نفر از زائر حسینی در این موکب فضا پیش بینی شده است.

کد مطلب 5584043

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