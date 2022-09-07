هیچ مشکلی در زمینه تامین تغذیه و آب زوار در مرز مهران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر روز چهارشنبه در بازدید از ورودی پارکینگ بزرگ اربعین در شهر مهران با عنوان این خبر که زوار با ماشین شخصی به مهران بیایند، اظهار داشت: ظرفیت پارک حدود ۹۰ هزار خودرو در مهران با کمک همه دستگاه‌های و نهاد بخش خصوصی مهیا شده است و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نیمی از پارکینگ بزرگ اربعین تکمیل شده و نظم و ساماندهی بسیار خاصی در این پارکینگ حاکم است.

استاندار ایلام در خصوص نرخ پارک خودرو در پارکینگ‌های خصوصی و پارکینگ بزرگ اربعین نیز گفت: پارکینگ بزرگ اربعین روزانه برای پارک هر خودرو ۵ هزار تومان و در پارکینگ‌های خصوصی روزانه ۱۰ هزار تومان نرخ تعیین شده است و خارج از این نرخ به شدت با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی افزود: مدیر داخلی برای پارکینگ اربعین به همراه تیم مستقر در نظر گرفته و برای نظم در پایانه برکت نیز مدیر داخلی تعیین شده و نظم و ساماندهی این دو مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

بهرام نیا برای تسریع و تسهیل در استقرار وسایل نقلیه و پارک خودروهای زائران در پارکینگ اربعین دستور داد که شیفت کاری و تعداد عوامل مربوطه و کارکنان این مجموعه افزایش یابد.

وی در ادامه گفت: در زمینه تأمین آب، تأمین یخ و تغذیه هیچ مشکلی وجود ندارد و همه شرایط برای خدماتی شایسته مهیا شده است.

به گفته استاندار ایلام هم اکنون مواکب با تمام ظرفیت غذا طبخ کرده و هیچ مشکلی در زمینه تأمین تغذیه زوار وجود ندارد.