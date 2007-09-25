251 پایگاه جشن عاطفه در سمنان دایر می شود

به گزارش مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان ظهر امروز در جمع خبرنگاران از استقرار پایگاه های ثابت و سیار در درجه های یک تا سه در شهر های استان سمنان خبر داد.

علی محمد ذوالفقاری تصریح کرد: جشن عاطفه های امسال به منظور جمع آوری کمک های مردمی برای نیازمندان و دانش آموزان نیازمند پنجشنبه این هفته همزمان با سراسر کشور در استان سمنان برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری این جشن در 692 مدرسه استان سمنان برای جمع آوری کمک های برای دانش آموزان بی بضاعت از آحاد مردم برای شرکت در جشن عاطفه ها دعوت کرد.

ذوالفقاری از مردم خیر و نیکوکار استان سمنان خواست تا با حضور در جشن عاطفه ها و کمک و یاری رساندن به جامعه اسلامی در کاهش آلام و دردهای نیازمندان کمیته امداد را یاری نمایند.