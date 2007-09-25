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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۱

251 پایگاه جشن عاطفه در سمنان دایر می شود

251 پایگاه جشن عاطفه در سمنان دایر می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: 251 پایگاه ثابت و سیار کمک های نیکوکاران استان سمنان را در جشن عاطفه جمع آوری می کنند.

به گزارش مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان ظهر امروز در جمع خبرنگاران از استقرار پایگاه های ثابت و سیار در درجه های یک تا سه در شهر های استان سمنان خبر داد.

علی محمد ذوالفقاری تصریح کرد: جشن عاطفه های امسال به منظور جمع آوری کمک های مردمی برای نیازمندان و دانش آموزان نیازمند پنجشنبه این هفته همزمان با سراسر کشور در استان سمنان برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری این جشن در 692  مدرسه استان سمنان برای جمع آوری کمک های برای دانش آموزان بی بضاعت از آحاد مردم برای شرکت در جشن عاطفه ها دعوت کرد.

ذوالفقاری از مردم خیر و نیکوکار استان سمنان خواست تا با حضور در جشن عاطفه ها و کمک و یاری رساندن به جامعه اسلامی در کاهش آلام و دردهای نیازمندان کمیته امداد را یاری نمایند.

کد مطلب 558406

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