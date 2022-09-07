آبرسانی به مرز سومار انجام گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوودی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی در خصوص اربعین که با حضور استاندار و سایر مسئولین دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تلاش‌های انجام شده در حال حاضر آب پایدار در مرزهای خسروی و سومار برقرار است.

وی با اشاره به اینکه تأمین آب در مرز سومار یکی از مشکلات ایام اربعین بود، وی افزود: با اجرای طرح آبرسانی به این مرز از طریق انتقال خطوط لوله به میزان ۱۴ کیلومتر و نصب تصفیه‌خانه آبرسانی به مرز سومار انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: آب‌رسانی شهر، پایانه مرزی و روستاهای آن به طور کامل و همیشگی در دستور کار قرار گرفته و میزان آب مورد نیاز آنها تأمین خواهد شد.

داوودی با اشاره به اینکه سیستم تصفیه آب به کار گرفته شده در پایانه مرزی سومار یکی از بهترین و مجهزترین سیستم‌های موجود است، بیان کرد: در حال حاضر این مرز مجهز به سیستم تصفیه آب بوده که تمام مراحل انجام آن با مشارکت شبانه روزی سایر دستگاه‌های مربوطه در دمای ۶۰ درجه هوا انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه به تناسب افزایش جمعیت خدمات را در مرزهای خسروی و سومار بالا میبریم، خاطر نشان کرد: تنها نگرانی در حوزه آب مرز سومار تأمین آب به صورت بطری است که در روزهای گذشته حدود ۴۰۰ هزار بطری ذخیره موجود بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ادامه داد: از میزان بطری‌های آب ذخیره شده در روزهای گذشته ۱۶۰ هزار بطری مصرف شده که امروز نیز ۱۶۰ هزار بطری دیگر برای مصرف زوار تخلیه می‌شود اما باید توجه داشت که بر اساس حجم بالای جمعیت این میزان به تنهایی کفاف نخواهد داد.

داوودی با بیان اینکه برای سرد کردن آب‌ها یخ‌سازهای درخواست داده شده هنوز مستقر نشده، عنوان کرد: از روز نخست ترددات تاکنون روزانه صد وانت یخ خریداری شده و برای سرد کردن آب‌ها از آن‌ها استفاده شده اما با توجه به تلاش‌های انجام شده طی فردا این یخ سازها راه اندازی می‌شوند.