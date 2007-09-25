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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۸

محمدرضا شجریان رئیس شورای عالی خانه موسیقی شد

محمدرضا شجریان رئیس شورای عالی خانه موسیقی شد

محمدرضا شجریان در میان هفت عضو شورای عالی خانه موسیقی به اتفاق اکثریت آرا به عنوان رئیس این شورا برگزیده شد.

کامبیز روشن روان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : در نخستین جلسه شورای عالی خانه موسیقی که بعد از ظهر دیروز در محل این خانه برگزار شد، اعضای شورا به اتفاق استاد محمد رضا شجریان را به عنوان رئیس این شورا انتخاب کردند.

دبیر وسخنگوی شورای عالی خانه در ادامه گفت : در این شورا هفت عضو شورای عالی،شامل آقایان مصطفی کمال پورتراب،فرهاد فخرالدینی،هوشنگ ظریف، محمد رضا شجریان ، داود گنجه ای ، شاهین فرهت ، کامبیز روشن روان و همچنین ،داریوش پیرنیاکان(نماینده هیأت مدیره خانه در شورای عالی) ، محمد سریر (رئیس هیأت مدیره) وحمید رضا نوربخش مدیر عامل حضورداشتند.

وی در پایان گفت : در این شورا همچنین مصطفی کمال پورتراب به عنوان نایب رئیس و من به عنوان دبیر و سخنگوی این شورا انتخاب شدیم.

کد مطلب 558408

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