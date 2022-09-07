جهاد تبیین رویکرد محوری تبلیغات اسلامی در مراسم اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف پورآرین در نشست سازمان‌دهی مراسم و شئون مذهبی که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: طی سنوات گذشته تجمع و پیاده‌روی اربعین به دو شکل پیاده‌روی تا تپه نورالشهدا و پیاده‌روی از میدان میرعماد تا امام‌زاده حسین (ع) بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین تأکید کرد: طی برگزاری جلسات متعدد ما مدل دوم را برای برگزاری مراسم اربعین انتخاب کردیم زیرا خود امام‌زاده نیز برای اربعین مراسم خود را برگزار می‌کند و زیرساخت‌های برگزاری مراسم در این بخش مهیا است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر هیئت‌های مذهبی در شهر اقبالیه طی رسومی از این شهر به‌سوی امام‌زاده حرکت می‌کنند که بااین‌وجود شایسته است مجموعه شهر میزبانی این مراسم و استقبال از هیئت‌ها را به عهده بگیرد.

این مسئول تأکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده ما نیازمند ۲۰ موکب در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی برای افرادی که شرایط حضور در کشور عراق را ندارند هستیم.

وی با بیان اینکه باید فضاسازی لازم و سیستم صوتی مناسب جهت برگزاری مراسم و اقامه نماز را فراهم شود عنوان کرد: سال گذشته عمده مواکب در برنامه‌ها حضور داشتند اما چالش پیش روی ما در سال جاری حضور اکثر مواکب و هیئت در کشور عراق است که بااین‌وجود نیازمند پشتیبانی و همراهی بیشتر دستگاه‌ها هستیم.

این مسئول عنوان کرد: رسالت اصلی مواکب تنها پذیرایی نیست بلکه رویکرد تبلیغی و فرهنگی در راستای برجسته کردن جهاد تبیین در این مراسم باید در دستور کار قرار گرفته و در این برنامه پررنگ شود و بهتر است سخنرانان این مراسم فعالیت و محققین حوزه جهاد تبیین باشند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون پنج موکب آمادگی برگزاری مراسم را دارند تصریح کرد: از حوزه علمیه می‌خواهیم در حوزه تبلیغی و احداث موکب شهدای روحانیت و تیم خدمات، شهرداری و زیباسازی جهت فضاسازی شهری، بیلبوردهای اطلاع‌رسانی و سیستم صوتی، پرچم و اقلام فرهنگی، حمل‌ونقل مسافرین و اتوبوس سیار، جمع‌آوری پسماند، تأسیس حسینیه کودک، حوزه هنری جهت تهیه مستند، استوری و موشن، صداوسیما جهت بازتاب خبری مراسم و اطلاع‌رسانی، اوقاف در راستا موکب خدمت، هلال‌احمر جهت برپایی موکب امدادی، شورا تبلیغات اسلامی جهت سیستم صوتی یکپارچه، اداره برق جهت سیستم صوتی و پخش کلیپ و همچنین آستانه امام‌زاده حسین (ع) جهت هماهنگی مراسم، سخنران و اقامه نماز همراهی لازم را با ما داشته باشند.

وی در پایان گفت: برای رقم خوردن اتفاقات خوب ما نیازمند همراهی و نقش‌آفرینی تمام دستگاه‌ها هستیم اگرچه در این میان بیشترین مسئولیت به عهده سازمان تبلیغات است اما این اقدامات مختص به ما نبوده و طالب همراهی تمام دستگاه‌ها و ابلاغات از سوی استان است.