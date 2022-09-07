دریا در استان بوشهر متلاطم است/ افزایش شرجی و رطوبت هوا

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب سرعت وزش بادهای جنوبی به طور نسبی افزایش می‌یابد و دریا در سواحل مرکزی و جنوبی استان تا حدودی متلاطم است.

وی اضافه کرد: تا پایان هفته با وزش بادهای جنوبی رطوبت و شرجی هوا در سطح استان از مقادیر بالایی برخوردار است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

وی بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی و در مناطق شرقی استان افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی افزود: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت هشت تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب ۱۲ تا ۳۸ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و امروز در سواحل مرکزی و جنوبی تا اوایل شب ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و فردا در همه مناطق ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.