برپایی ۳ اردوگاه اسکان اضطراری در قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اربعین استان کرمانشاه که در مرز خسروی با حضور نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه و استاندار برگزار شد، اظهار کرد: تیم امداد هوایی در حال حاضر در شهرستان قصرشیرین مستقر است و برای انتقال هیچگونه مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به یکی از مشکلات موجود در روند کار افزود: اسکان اضطراری یکی از نیازهای موجود در شهرستان قصر شیرین است که روز گذشته اسکان‌های هلال احمر بالغ بر هفت هزار نفر را به طور فشرده در محل‌های اسکان جا داده است.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در روز گذشته با توجه به حجم بالای اسکان زائران در تأمین آب با مشکل مواجه بودیم که رفع این مشکل نیازمند هماهنگی بیشتر و مدیریت برای تأمین این نیازهای اولیه است.

محمدی با بیان اینکه در حال حاضر سه اردوگاه برای اسکان زائران برقرار است، خاطرنشان کرد: یکی از اسکان‌های زائران در خط صفر مرزی برقرار شده اما دلیل مشکل در رفت و آمد در تایم مشخص شده این محل در بلاتکلیفی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بالای این مکان مقرر شد که بخشی از آن برای استفاده زائران به درون شهر انتقال داده شود.