کسانیکه در مسیر جهاد حرکت می کنند به شفاعت شهدا امید دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محبی پور در نخستین همایش تجلیل از ۷۰۰ جانباز، آزاده، رزمنده، فرزندان شهدای ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی در فارس، ضمن قدردانی از برگزار کنندگان این همایش افزود: از دولتی که از عنوان انقلابی برای خود استفاده می‌کند، از وزیری که سابقه حضور در عرصه‌های متعدد ایثار، جهاد و شهادت دارد، از مدیران دستگاه‌های اجرایی که افتخار پوشیدن لباس بسیج و همنشینی با شهدا و خانواده شهدا را دارند، برگزاری چنین مراسمی انتظار بزرگی نیست بلکه حداقلی است و امیدواریم استمرار یابد.

او ادامه داد: امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق دهد که در مسیر شهدا حرکت کنیم و راه آنها را نشان دهیم چرا که این نشان‌گذاری ها است که جامعه ما را به سعادت نزدیک می‌کند.

وی بیان کرد: بسیاری در دوران نبرد و پاسداری از اسلام و انقلاب آرزوی شهادت در دلشان ماند اما ایمان خود را تکمیل کردند و با عزم راسخ حرکت کردند و در مسیر جهاد گام برداشتند و امیدوار به شفاعت شهدا هستند.