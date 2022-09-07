کشف ۹۰ هزار داروی فاقد مجوز در گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدسعید فاضل دادگر ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در پی دریافت خبری مبنی بر تهیه و توزیع داروهای غیرمجاز و قاچاق توسط فردی در گنبدکاووس، بررسی موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گلستان افزود: با اشراف اطلاعاتی و همکاری مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، محل نگهداری داروها شناسایی و پس از کسب مجوز قانونی به همراه نماینده اداره بهداشت از محل بازدید که طی آن ۹۰ هزار عدد انواع داروهای قاچاق و فاقد مجوز کشف شد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا یک نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد، بیان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش داروهای کشف شده بیش از پنج میلیارد ریال برآورد شده است.