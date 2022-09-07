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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۴۶

برگزاری دوره آموزش خبرنگاری و سواد رسانه‌ای در سیستان و بلوچستان

برگزاری دوره آموزش خبرنگاری و سواد رسانه‌ای در سیستان و بلوچستان

زاهدان- رئیس سازمان بسیج رسانه سیستان و بلوچستان گفت: دوره خبرنگاری و سواد رسانه ای در مهرماه امسال از سوی این سازمان در زاهدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج رسانه سیستان وبلوچستان، پوریا یاسینی اظهار داشت: این دوره آموزشی با همکاری داره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همزمان با این دوره آموزشی کلاس‌های فن بیان و سخنوری و کلاس آموزش مقدماتی تدوین برگزار می‌شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه سیستان و بلوچستان بیان کرد: در پایان آموزش‌ها مدرک رسمی از دفتر مطالعات رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا می‌شود.

یاسینی افزود: علاقه مندان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند به آدرس خیابان خرمشهر مجتمع فرهنگ و ارشاد اسلامی کانون شهید ضامن سازمان بسیج رسانه مراجعه کنند

کد مطلب 5584142

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