به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج رسانه سیستان وبلوچستان، پوریا یاسینی اظهار داشت: این دوره آموزشی با همکاری داره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همزمان با این دوره آموزشی کلاس‌های فن بیان و سخنوری و کلاس آموزش مقدماتی تدوین برگزار می‌شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه سیستان و بلوچستان بیان کرد: در پایان آموزش‌ها مدرک رسمی از دفتر مطالعات رسانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا می‌شود.

یاسینی افزود: علاقه مندان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند به آدرس خیابان خرمشهر مجتمع فرهنگ و ارشاد اسلامی کانون شهید ضامن سازمان بسیج رسانه مراجعه کنند