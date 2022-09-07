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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۴۵

با افزایش نظارت‌ها صورت گرفت؛

کاهش قابل توجه تخلفات نانوایی‌ها در قزوین

کاهش قابل توجه تخلفات نانوایی‌ها در قزوین

قزوین - مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تخلفات در حوزه نانوایی‌ها بر اساس تعداد شکایات مردمی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود نایب فرجی با اعلام خبر کاهش قابل توجه تخلفات نانوایی‌ها در قزوین اظهار کرد: تعداد شکایات مردمی در بازه زمانی پنج ماه گذشته از ۵۰ تا ۶۰ مورد شکایت روزانه به ۱۰ مورد شکایت در روز رسیده است.

وی اضافه کرد: روزانه ۲۴ بازرس از سازمان جهاد کشاورزی و بسیج به صورت صبح و عصر در قالب تیم‌های دونفره بر فعالیت نانوایی‌هایی سطح استان نظارت کرده و تمامی موارد لازم را به متصدیان نانوایی متذکر می‌شوند.

نایب فرجی با بیان اینکه برخی از تخلفات معمول و مرسوم نانوایی با تشدید بازرسی‌ها کاهش یافته است، گفت: با تجهیز دستگاه کارتخوان و همچنین نظارت میدانی و هوشمند بر نانوایی‌ها مواردی مثل عرضه آرد خارج از شبکه، کم فروشی، تعطیلی خودسرانه، الزام به تخمه دار کردن نان و مواردی از این قبیل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

این مسؤول تاکید کرد: برخی نانوایان متخلفی که قبلاً از چشم نظارتی قانون دور مانده و دست به تخلف می‌زدند، اکنون به دلیل حضور مستمر نظارت و با علم به اینکه بازرسان سازمان جهاد کشاورزی به صورت روزانه از آن‌ها بازرسی خواهند کرد، تخلفی نمی‌کنند.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

گفتنی است در استان قزوین یک هزار و ۶۲۹ واحد نانوایی فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 5584146

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