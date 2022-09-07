به گزارش خبرگزاری مهر، داوود نایب فرجی با اعلام خبر کاهش قابل توجه تخلفات نانوایی‌ها در قزوین اظهار کرد: تعداد شکایات مردمی در بازه زمانی پنج ماه گذشته از ۵۰ تا ۶۰ مورد شکایت روزانه به ۱۰ مورد شکایت در روز رسیده است.

وی اضافه کرد: روزانه ۲۴ بازرس از سازمان جهاد کشاورزی و بسیج به صورت صبح و عصر در قالب تیم‌های دونفره بر فعالیت نانوایی‌هایی سطح استان نظارت کرده و تمامی موارد لازم را به متصدیان نانوایی متذکر می‌شوند.

نایب فرجی با بیان اینکه برخی از تخلفات معمول و مرسوم نانوایی با تشدید بازرسی‌ها کاهش یافته است، گفت: با تجهیز دستگاه کارتخوان و همچنین نظارت میدانی و هوشمند بر نانوایی‌ها مواردی مثل عرضه آرد خارج از شبکه، کم فروشی، تعطیلی خودسرانه، الزام به تخمه دار کردن نان و مواردی از این قبیل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

این مسؤول تاکید کرد: برخی نانوایان متخلفی که قبلاً از چشم نظارتی قانون دور مانده و دست به تخلف می‌زدند، اکنون به دلیل حضور مستمر نظارت و با علم به اینکه بازرسان سازمان جهاد کشاورزی به صورت روزانه از آن‌ها بازرسی خواهند کرد، تخلفی نمی‌کنند.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

گفتنی است در استان قزوین یک هزار و ۶۲۹ واحد نانوایی فعالیت می‌کنند.