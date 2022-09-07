پوشش رایگان بیمه سلامت برای ۶ میلیون نفر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین رنجبران بعد از ظهر روز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه، اظهار کرد: این سازمان در حال انجام مأموریت‌های بزرگی است که از سنوات گذشته به جامانده و یک تکلیف قانونی است.

وی با اشاره اجرای طرح دارویار از ۲۳ تیرماه سال جاری در کشور، افزود: این طرح، طرح مهمی است که نه تنها پرداختی از جیب مردم ریالی افزایش پیدا نکرده است، بلکه پرداختی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه‌ها در پایان هر ماه به‌روز بوده است.

معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: با اجرای این طرح مطالبات داروخانه‌ها از این سازمان در مرداد ماه، پایان این ماه و در روز ۳۰ مرداد پرداخت شد.

رنجبران گفت: در بحث طرح دارویار، داروهایی که قابل نوشتن در نسخه پزشک نباشد بعضاً ممکن است شاهد افزایش سبد هزینه بیماران باشیم، اما به دنبال این هستیم به صورت هفتگی این داروها را به ترتیب اولویت زیر پوشش سازمان قرار دهیم.

وی خاطر نشان کرد: این طرح اقدام بزرگی برای کاهش پرداختی از سبد هزینه بیماران است که با همراهی مردم، داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه گر با موفقیت همراه خواهد بود.

رنجبران با بیان اینکه هزینه‌های درمان ناباروری زیر پوشش بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است، گفت: در گذشته درمان ناباروری به عنوان عمل جراحی زیبایی محسوب می‌شد و ۱۰۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری از زوج‌ها دریافت می‌شد اما هم اکنون با پیگیری‌های صورت گرفته ۹۰ درصد این هزینه‌ها را سازمان پرداخت می‌کند و به دنبال این هستیم که این درصد پرداختی را افزایش بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بیمه سلامت در بخش بستری بیماران در بیمارستان‌ها ۹۰ درصد و در بخش سرپایی ۷۰ درصد از هزینه‌های بیماران را پرداخت می‌کند.

رنجبران با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه بیمار به جز رنج بیماری نباید رنج دیگری داشته باشد، افزود: در راستای فرمایش معظم له این پرداختی‌ها برای سه دهک درآمدی پایین جامعه در بخش بستری به ۹۵ درصد و در بخش سرپایی به ۸۰ درصد افزایش یافته است.

معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت با اشاره به چتر حمایتی این سازمان به دهک‌های کم درآمدی جامعه، خاطرنشان کرد: علاوه بر پرداخت هزینه‌های درمانی، هم اکنون قریب به ۶ میلیون نفر فاقد بیمه در کشور خصوصاً در محلات کم برخوردار به صورت کاملاً رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

وی گفت: استقرار اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در راستای دولت الکترونیک در کشور بین ۹۸ تا ۱۰۰ درصد بوده است.