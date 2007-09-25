تکلیف کنکور 87 بر اساس طرح حذف کنکور روشن می شود

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تکلیف طرح کنکور مشخص است و تنها باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود. هم اکنون نیز گزارش رفع اشکالات این طرح به اداره قوانین ارائه شده است.

وی اظهار داشت: طرح هایی که از طرف شورای نگهبان اعاده و اشکالات آنها برطرف شده در اولویت اول برای رفتن به صحن علنی مجلس پس از اتمام طرح اصل 44 قرار دارند که با درنظر گرفتن تعطیلات بعدی مجلس از 24 مهرماه باید منتظر ارائه طرح کنکور در صحن باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تصمیم گیری وزارت علوم برای برگزاری کنکور 87 بر اساس طرح کنکور مجلس مبنی بر افزایش سهم سوابق تحصیلی در آزمون صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: درصد تأثیر معدل دبیرستان در کنکور سال آینده نیز باید به تصویب کمیته برنامه ریزی کنکور که در طرح مجلس عنوان شده است، برسد.

عباسپور تأکید کرد: آنچه بیشتر از هر چیز اهمیت دارد، آمادگی آموزش و پرورش برای برگزاری هر چه بهتر امتحانات نهایی است.