مصرف مرغ سایز به شکل عملیاتی در استان قزوین اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی ظهر چهارشنبه در نشست امنیت غذایی کشور که به صورت وبینار با حضور سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد اظهار کرد: مصرف مرغ سایز با توجه به فواید سلامت و اثرات مثبت اقتصادی باید به شکل عملیاتی در این استان اجرایی شود.

وی افزود: برای ترویج استفاده و مصرف مرغ سایز دامپزشکی باید در این زمینه پیشگام باشد و برای آن فرهنگ‌سازی لازم را در رسانه‌ها پیگیری کند.

این مسئول اضافه کرد: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی پیگیر استفاده و مصرف مرغ سایز در کشور است که استان قزوین با توجه به پایلوت شدن در این موضوع باید بیش از گذشته به اقدامات عملیاتی روی بیاورد.

افلاطونی بیان داشت: اتحادیه مرغداران و کشتارگاه و اصناف باید نسبت به استفاده از مرغ سایز اطلاع و آگاهی کامل پیدا کنند تا بتوانند در این مسیر همگام شده و همکاری کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه بر نظارت کالاهای اساسی در بازار تاکید کرد و گفت: موضوع نظارت و بازرسی در بازار کالاها اساسی باید استمرار داشته و تقویت شود.

افلاطونی بیان داشت: ۸۰ بازرس جهاد کشاورزی هم اکنون دارای احکام ضابط قضائی و کارت شناسایی هستند و باید بر اساس شیفت‌های قبلی در میدان حضور مستمر داشته باشند.



این مسؤول یادآور شد: برای تأمین مرغ در بازار باید تمهیدات لازم از اکنون اتخاذ شده و با برآوردهای از پیش تعیین شده میزان تولید، توزیع و مصرف محاسبه شود.